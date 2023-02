Polônia entrega tanques à Ucrânia e enviará mais 'em alguns dias'

A Polônia enviará mais tanques à Ucrânia "em alguns dias", disse o primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, à imprensa em Kiev, nesta sexta-feira (24), após Varsóvia anunciar que já enviou quatro tanques Leopard 2.



"Podemos transferir tanques muito em breve (...) em alguns dias também entregaremos tanques PT-91 - 60 tanques chegarão à Ucrânia", explicou o premiê, que está em Kiev pela ocasião do aniversário de um ano da invasão russa.



Morawiecki garantiu que seu país está preparado para treinar pilotos ucranianos no uso de caças F-16 na Polônia.



"Ele enfatizou que isso sempre teria que contar com o acordo da coalizão mais ampla, mas a Polônia está disposta a realizar esses treinamentos", disse ele.



O primeiro-ministro, cujo país é um dos principais aliados da Ucrânia na Europa, considerou que as últimas sanções impostas à Rússia pela União Europeia eram "muito fracas".



"Quanto ao 10º pacote de sanções, não estamos felizes porque é muito branda, muito fraca. Estamos propondo a inclusão de mais pessoas. Passamos muito tempo sugerindo a inclusão de figuras russas", disse à imprensa.