Setor do tabaco em Cuba recupera otimismo após furacão Ian

Maritza Carpio, uma produtora de tabaco do oeste de Cuba, começou a recuperar seu otimismo: cinco meses após a passagem devastadora do furacão Ian, que atingiu este setor vital da economia cubana, ela pode começar a secar as primeiras folhas colhidas.



Esta agricultora de 62 anos, que herdou de seus pais a fazenda de 5,6 hectares, nunca esquecerá de 27 de setembro de 2022, quando o oeste da ilha e em particular a região de Vuelta Abajo, considerada o triângulo do ouro verde cubano, foram castigados por várias horas pelo furacão Ian, de categoria 3, com rajadas de até 208



Árvores arrancadas, telhados que desabaram, campos inundados e casas de secagem de tabaco derrubadas: a paisagem era desoladora nesta região conhecida por produzir o melhor tabaco do mundo, matéria-prima para os famosos charutos.



"Toda a tabacaria foi recuperada", disse Carpio à AFP, enquanto observava três operários instalarem novas lâminas no telhado de estrutura de madeira, que ela quer reconstruir "mais forte e mais moderna".



Essas estruturas com teto de folhas de palma ou lâmina, que permitem que as folhas escureçam gradualmente sem perder a flexibilidade graças à combinação certa de temperatura, umidade e circulação de ar, são um elemento-chave na produção de tabaco e charutos. É inútil semear se as folhas não puderem secar em condições ideais imediatamente após a colheita.



"Quando tive certeza de que a casa de cura (secagem do tabaco) poderia ser recuperada, resolvi plantar", explica, mostrando as plantas de um metro de altura.



O Estado e a empresa estatal Tabacuba, que compra de produtores privados 95% de suas safras, destinaram ajuda para apoiar este setor crucial em uma ilha atingida por uma profunda crise econômica.



Em 2021, Cuba exportou charutos no valor de 568 milhões de dólares (cerca de R$ 2,9 bilhões), segundo os últimos dados publicados pela Habanos S.A., que comercializa todas as marcas cubanas e vai inaugurar na segunda-feira em Havana, após dois anos de suspensão devido à pandemia, seu tradicional Festival del Habano.



"Como o tabaco é tão importante para a economia cubana, o Estado priorizou a recuperação do setor", comemora Carpio.



As autoridades tiveram que atender várias frentes nas três províncias afetadas pelo furacão, onde mais de 100.000 residências foram danificadas, além de infraestrutura elétrica, escolas e centros de saúde.



- "Entre oito e dez anos" -



A poucos quilômetros dali, Rafael Pérez, um fumicultor de 50 anos, também está dando os últimos retoques em sua nova casa para secar tabaco, apesar das dificuldades para encontrar material.



"O que me falta fazer é (...) acabar de forrar os lados e algumas coisinhas", mas "pelo menos estou adiantado, colhendo tabaco, estou na fase da colheita", diz este produtor, que conseguiu plantar 60.000 plantas em sua fazenda de dois hectares.



"Muitos vizinhos não conseguiram plantar tabaco porque não têm casa de cura", lamenta.



Os restos das casas de tabaco destruídas ainda são vistos no meio dos campos. Em alguns lugares, plantações de milho e feijão substituíram as habituais plantações de tabaco.



Os produtores concordam que levará "entre oito e dez anos" para que toda a província de Pinar del Río, que produz 65% do tabaco cubano, volte ao seu estado habitual. E todos esperam que a região não reviva esse pesadelo.