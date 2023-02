Rússia afirma que 'responderá' se Ucrânia atacar região separatista pró-Moscou da Moldávia

A Rússia afirmou nesta sexta-feira (24) que "responderá" a qualquer "provocação" militar ucraniana na região separatista pró-Moscou da Transnístria, na Moldávia, onde o Kremlin mantém um contingente militar.



"Que ninguém duvide: as Forças Armadas da Federação da Rússia responderão da maneira correspondente a qualquer provocação do regime de Kiev", afirmou o ministério russo das Relações Exteriores em um comunicado.



A nota afirma ainda que a Ucrânia está mobilizando homens e equipamentos perto da Transnístria.



Qualquer ação que represente uma "ameaça" para os militares russos na Transnístria será considerado um ataque à Federação Russa", insiste o comunicado.



O governo da Moldávia, que na quinta-feira pediu "calma", negou nesta sexta-feira de forma categórica a existência de uma "ameaça direta" da Ucrânia sobre seu país.



"O ministério da Defesa monitora todos os eventos, ações e mudanças na região (...) Afirmamos que atualmente não existe nenhuma ameaça direta para a segurança militar do Estado", afirma um comunicado moldavo, que cita "informações falsas divulgadas com o objetivo propagar o pânico".



A Transnístria, uma pequena região que declarou a secessão da Moldávia no início da década de 1990 após uma guerra, fica na fronteira oeste da Ucrânia e foi cenário de tensões nas últimas semanas.



Na quinta-feira, o ministério russo da Defesa acusou Kiev de fazer "preparativos" para uma "invasão" do território.



O novo primeiro-ministro da Moldávia, Dorin Recean, pediu recentemente a retirada das tropas russas da Transnístria, o que gerou protestos do Kremlin.