ONU exige justiça para vítimas dos conflitos na Ucrânia

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, convocou a comunidade internacional nesta sexta-feira (24) a redobrar os esforços para garantir que haja justiça para as vítimas do conflito "sem sentido" na Ucrânia.



"Um ano se passou desde que a guerra da Rússia contra a Ucrânia começou. Lamento o terrível custo humano desse conflito sem sentido", disse Turk em uma mensagem de vídeo.



Segundo estimativas dessa agência, pelo menos 8.006 civis morreram, incluindo 487 crianças, e 13.287 ficaram feridos até 15 de fevereiro, embora os números reais sejam muito maiores.



Para Türk, o balanço das vítimas é "insuportável".



Além disso, "cerca de 18 milhões de civis necessitam urgentemente de ajuda humanitária", e "cerca de 14 milhões ficaram desabrigados", disse.



Mais de 90% das mortes de civis foram causadas por armas explosivas lançadas principalmente em áreas urbanas.



O alto comissário relembrou que é necessário intensificar os esforços para garantir a responsabilização dos culpados e pediu que se faça justiça pelas violações do direito internacional cometidas durante a invasão russa.



Ainda de acordo com estimativas da agência, sem confirmação oficial, seriam 30 civis mortos e 130 feridos na Rússia em decorrência do conflito.



Türk também ressaltou que a guerra causou um aumento no preço dos alimentos e do combustível, "aprofundando a miséria em escala global".



A guerra "deve terminar agora", insistiu.