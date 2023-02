O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (24) novas sanções contra a Rússia, no dia em que a invasão da Ucrânia completa um ano, com o objetivo de reduzir o acesso de Moscou a tecnologia estratégica como os semicondutores.



As sanções, que afetam setores como os bancos e a indústria da defesa, atingirão "mais de 200 pessoas e instituições, tanto russas como de terceiros países da Europa, Ásia e Oriente Médio, que apoiam os esforços bélicos da Rússia", segundo a Casa Branca.