Grupo russo Wagner afirma que assumiu controle de localidade próxima de Bakhmut

O fundador do grupo paramilitar russo Wagner afirmou nesta sexta-feira (24) que suas tropas assumiram o controle da localidade ucraniana de Berkhivka, ao norte de Bakhmut, uma cidade que Moscou tenta conquistar há vários meses.



A localidade "está completamente sob nosso controle, as unidades do grupo Wagner controlam toda Berkhivka" - nome do município em russo -, afirmou Yvgueni Prigozhin em um comunicado.



A AFP não conseguiu verificar a informação com fontes independentes.



Há mais de seis meses o grupo Wagner e o exército russo tentam capturar Bakhmut, no leste da Ucrânia, uma cidade de importância sobretudo simbólica pela duração dos combates e o elevado número de perdas dos dois lados.



As forças russas tentam cercar Bakhmut há várias semanas e conseguiram cortar várias rotas de abastecimento importantes para as tropas ucranianas.



Nas últimas semanas foram registrados momentos de tensão entre o grupo paramilitar e o exército russo, acusado por Prigozhin de não fornecer a quantidade de munições necessárias.