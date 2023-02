Justiça da Califórnia revoga acordo de fiança de ex-presidente do Peru

Uma juíza de San Francisco revogou na quinta-feira (23) o acordo de fiança que garantia a prisão domiciliar do ex-presidente Alejandro Toledo, que teve a extradição ao Peru autorizada esta semana pelo governo dos Estados Unidos.



O ex-presidente de 76 anos teve a extradição solicitada pela justiça peruana por acusações de corrupção e lavagem de dinheiro.



Toledo nega as acusações e apresentou vários recursos para tentar bloquear o pedido de extradição, apresentado em 2018.



Na quinta -feira, uma juíza de San Francisco rejeitou uma nova demanda da defesa para impedir a extradição, mas concedeu uma suspensão temporária do processo por sete dias para que examine outras possíveis medidas legais nos tribunais, de acordo com a lei americana.



Os promotores americanos haviam solicitado na quarta-feira a revogação do acordo de fiança que Toledo obteve em 2020 e sua apresentação às autoridades para a execução do processo de extradição, aprovado por Washington nesta semana.



A Promotoria argumenta que nas condições atuais "o risco de fuga aumentou" e, portanto, "Toledo não deve permanecer mais em liberdade".



O ex-presidente (2001-2006) deixou o Peru e se mudou para os Estados Unidos, onde tinha residência por ter estudado e trabalhado na Universidade de Stanford. Ele foi detido em 2019 e, no ano seguinte, passou à prisão domiciliar em sua casa em San Francisco.



A justiça americana confiscou seu passaporte e ele é monitorado por uma tornozeleira eletrônica.



Toledo é acusado por Lima de ter recebido milhões de dólares da empreiteira brasileira Odebrecht em troca de contratos de obras públicas.



A Odebrecht reconheceu o pagamento de propinas no Brasil e outros países da América Latina no âmbito das investigações da operação Lava Jato, que levou dezenas de políticos e empresários da região à prisão.



Representantes da empresa afirmaram que o ex-presidente recebeu subornos da empreiteira.



Além de Toledo, quatro ex-presidentes peruanos enfrentam processos judiciais por corrupção: Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) e Pedro Castillo (2021-2022).



O ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000) também foi condenado por corrupção. Alan García (2006-2011) cometeu suicídio em 2019, quando a polícia estava a ponto de efetuar sua detenção por suspeitas vinculadas ao escândalo Odebrecht.