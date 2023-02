Zelensky afirma que Ucrânia fará o possível para vencer a guerra este ano

"Faremos todo o possível para vencer este ano", afirmou o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, em um discurso à nação nesta sexta-feira (24), dia em que a invasão russa de seu país completa um ano.



"Somos fortes. Estamos preparados para tudo. Derrotaremos todos, porque somos a Ucrânia", declarou em um vídeo divulgado nas redes sociais.



Zelensky afirmou ainda que "cada ucraniano perdeu alguém próximo" desde a invasão e que a Ucrânia não vai parar até que os russos "sejam punidos".



"Nunca o perdoaremos. Nunca descansaremos até que os assassinos russos sejam punidos. Pelo tribunal internacional, pelo julgamento de Deus ou por nossos soldados", acrescentou.



Zelensky disse ainda que as cidades de Bucha, Irpin, Kherson e Mariupol, entre outras, cenários de atrocidades atribuídas aos russos, símbolos da ocupação ou da resistência do exército de Kiev, são as "capitais da invencibilidade" ucraniana.



"Cidades de heróis. As capitais da invencibilidade", afirmou no discurso.



"A Ucrânia surpreendeu o mundo. A Ucrânia inspirou o mundo. A Ucrânia uniu o mundo. Há milhares de palavras para demonstrar", declarou Zelensky.