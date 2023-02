Premiê da Estônia garante que defesa de seu país 'começa pela Ucrânia'

A primeira-ministra de Estônia, Kaja Kallas, garantiu, nesta quinta-feira (23), que a defesa de seu país "começa pela Ucrânia", em uma entrevista à AFP um dia antes do primeiro aniversário da invasão russa do território ucraniano.



"Vemos claramente que nossa defesa, neste momento, também começa pela Ucrânia, porque a Ucrânia luta contra a mesma ameaça. Enquanto seguirem lutando [contra a Rússia], enfraquecem o mesmo inimigo que nós temos", disse Kallas.



A primeira-ministra defendeu a necessidade de "desacreditar totalmente a ferramenta de agressão".



"Se esta agressão contra a Ucrânia obtiver seus resultados, isto será um incentivo para fazer o mesmo em outros lugares", advertiu.



A Estônia, uma ex-república soviética com 1,3 milhão de habitantes, é um dos países que fornecem uma maior ajuda militar e financeira à Ucrânia.



Recentemente, seu governo anunciou que aumentará para mais de 1% de seu PIB a ajuda militar para Kiev.



O país báltico destina atualmente 1,07% de seu PIB em ajuda à Ucrânia, mas nessa cifra estão incluídos, além do apoio militar, o financeiro e o humanitário, segundo o Instituto de Kiel para a Economia Mundial, um think tank alemão.