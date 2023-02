G7 pede que FMI forneça pacote de ajuda à Ucrânia antes do fim de março

Os ministros de Finanças do G7 pediram ao Fundo Monetário Internacional (FMI) que adote um novo pacote de ajuda à Ucrânia até o fim de março março, de acordo com um comunicado do grupo após uma reunião em Bangalore, na Índia, nesta quinta-feira (23).



"Pedimos ao FMI e à Ucrânia que adotem um programa com credibilidade, ambicioso, totalmente financiado e adequadamente condicionado até o fim de março de 2023", afirma o G7 no documento.



O grupo acrescentou que as sanções, até agora, "minaram significativamente as capacidades da Rússia em sua guerra ilegal" e afirmou que vai continuar monitorando e adotando medidas se considerar necessário.



"Continuaremos a trabalhar de perto, em conjunto e com nossos parceiros para fazer cumprir as sanções e impedir qualquer tentativa de fugir ou evitá-las. Nesse contexto, pedimos aos outros países que se unam às nossas sanções contra a Rússia".