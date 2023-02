Canal francês BFMTV demite apresentador que divulgou notícias sem verificação

O canal de notícias francês BFMTV demitiu o apresentador e jornalista Rachid M'Barki, que divulgou notícias ao vivo sem verificação, e apresentou uma denúncia à justiça pelos atos, segundo um e-mail interno ao qual a AFP teve acesso.



A BFMTV é o principal canal de televisão de notícias na França.



Em janeiro, a emissora abriu uma investigação interna depois que outros veículos de comunicação revelaram que M'Barki leu supostas informações que teriam sido repassadas por fontes "alternativas: as notícias mencionavam oligarcas russos, o Catar ou a situação no Saara Ocidental.



"A investigação permitiu identificar vários trechos, entre 2021 e 2022, que foram divulgados sem respeitar os protocolos de validação editoriais", afirmou a emissora.



"Estas falhas são responsabilidade única do jornalista, que não respeitou as regras em vigor na redação", afirma o texto do diretor geral do canal, Marc-Olivier Fogiel.



A mensagem destaca que "o caso isolado não reflete em absoluto o trabalho excepcional e rigoroso exercido (...) pelos 250 jornalistas da BFMTV".



No início de fevereiro, o site Politico, que revelou o caso, entrevistou M'Barki, que não aparece no noticiário desde 11 de janeiro.



M'Barki admitiu ao Politico que "utilizou informações procedentes de fontes que não seguiram obrigatoriamente o curso habitual da redação".



"Todos eram reais e verificados", disse. "Não descarto nada, talvez tenha sido enganado, mas não pensei nisso no momento", admitiu.



Após este escândalo, um grupo de jornalistas, Forbidden Stories, revelou que uma pequena empresa israelense liderou uma grande campanha de desinformação em todo o mundo, que estaria relacionada com este caso.