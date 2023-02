Chefe do grupo Wagner receberá mais munição para combates na Ucrânia

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Evgueni Prigozhin, anunciou nesta quinta-feira (23) a próxima entrega de munições para seus homens na Ucrânia, após acusar o Exército de privá-lo de suprimentos.



"Hoje, às 6h da manhã, eles anunciaram que o envio de munições começou", disse Prigozhin em uma mensagem publicada por sua assessoria de imprensa nas redes sociais, acrescentando que "os principais documentos foram assinados".



Esse anúncio acontece depois de um apelo sem precedentes do Wagner ao Exército por mais munição, expondo as tensões entre esse grupo de mercenários e o Estado-Maior russo, que lutam juntos na Ucrânia.



Na terça-feira (1), Evgeny chegou a acusar o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, de "traição", estimando que o objetivo do alto comando militar era "destruir" o Wagner no campo de batalha.



Em outro tema que envolve essa mesma organização, o governo russo afirmou hoje que os rumores sobre a presença do grupo Wagner em Burkina Faso "não têm qualquer fundamento". Ao mesmo tempo, manifestou-se o interesse de reforçar sua cooperação com este país africano, onde se intensifica a violência de grupos jihadistas.



"Quanto aos rumores sobre a suposta presença de instrutores de uma companhia militar privada russa em Burkina Faso, não têm qualquer fundamento", afirmou o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Mikhail Bogdano, em entrevista à agência de notícias Ria Novosti.