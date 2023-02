Biden descarta uso de armas nucleares pela Rússia após suspensão de tratado

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a criticar a decisão da Rússia de suspender sua participação no tratado de desarmamento nuclear Novo START, mas enfatizou que não há indícios de que Moscou esteja considerando utilizar armamento atômico.



"É um grande erro fazer isto, não é algo muito responsável", disse Biden ao canal ABC News, à margem de uma reunião na Polônia com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, e líderes do leste da Europa.



"Mas eu não entendo isto como que ele (o presidente russo, Vladimir Putin) esteja pensando em usar armas nucleares ou algo parecido", acrescentou o americano, antes de destacar que viu "nenhuma evidência" de qualquer mudança de postura sobre o uso de armas nucleares por parte de Moscou.



Na terça-feira, Putin anunciou durante um discurso a suspensão da participação da Rússia no tratado de desarmamento nuclear Novo START, uma decisão aprovada pelo Parlamento russo na quarta-feira.



O tratado de 2010 é o último assinado por Washington e Moscou para evitar uma escalada nuclear. O acordo estabelece um limite para o número de ogivas nucleares.



O anúncio de Putin foi muito criticado no cenário internacional, embora o ministro russo das Relações Exteriores tenha declarado que Moscou vai continuar cumprindo as restrições do tratado de maneira "responsável" até o fim do acordo, em fevereiro de 2026.



"Tenho confiança de que conseguiremos resolver isto", disse Biden, sem entrar em detalhes.



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, chamou a decisão da Rússia de "profundamente infeliz e irresponsável", mas declarou que Washington ainda está disposto a conversar sobre o tema.