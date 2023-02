EUA pede revogação da liberdade sob fiança de Toledo para entregá-lo ao Peru

A promotoria dos Estados Unidos solicitou nesta quarta-feira a um juiz da Califórnia que revogue a liberdade sob fiança concedida ao ex-presidente Alejandro Toledo, a fim de executar a extradição do mesmo para o Peru, decidida nesta semana por Washington.



"Agora que Toledo não conseguiu obter a suspensão da extradição e sua entrega foi autorizada, ele deve ser levado sob custódia, para que o governo efetue a sua entrega às autoridades peruanas", diz o pedido apresentado nesta quarta-feira pela promotoria dos Estados Unidos.



O documento foi entregue ao tribunal do distrito norte da Califórnia, que deve responder em audiência no próximo dia 9 de março.



Alejandro Toledo, 76 anos, é requerido pela Justiça peruana por acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente (2001-2006) foi detido em 2019 na Califórnia, onde residia, e colocado em prisão domiciliar em 2020, após o pagamento de fiança. Desde então, vive em sua residência, na cidade de San Francisco.



Segundo a promotoria americana, "seu risco de fuga aumentou", portanto "Toledo não deve permanecer em liberdade".



Os advogados do ex-presidente peruano não responderam ao contato feito pela AFP.