Morre Ahmed Qurei, ex-primeiro-ministro palestino e negociador de paz

O ex-primeiro-ministro palestino e negociador dos acordos de paz de Oslo com Israel, Ahmed Qurei, faleceu nesta quarta-feira (22) aos 85 anos, anunciou o movimento Fatah.



Conhecido por seu nome de guerra Abu Alá, Qurei foi membro do Comitê Central da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e responsável pelos assuntos econômicos da OLP e do Fatah.



Ele ocupou esses cargos quando, em janeiro de 1993, foram abertas as negociações secretas que levaram ao histórico aperto de mão na Casa Branca entre o líder palestino Yasser Arafat e o então primeiro-ministro israelense Isaac Rabin, em setembro daquele ano.



Após a assinatura dos Acordos de Oslo, nos quais foi o negociador palestino, Qurei ocupou vários cargos ministeriais durante a presidência de Arafat.



Em 1996, Qurei foi eleito deputado do Conselho Legislativo Palestino nas primeiras eleições legislativas realizadas pela Autoridade Palestina.



Ele foi o primeiro presidente do corpo legislativo e permaneceu no cargo até 2003, quando Arafat o nomeou primeiro-ministro, substituindo Mahmud Abbas, que renunciou.



Após a morte de Arafat em novembro de 2004, assumiu o cargo de chefe interino da Autoridade Palestina até a eleição de Abbas, dois meses depois, quando Qurei tornou-se primeiro-ministro novamente.



Qurei renunciou ao cargo em 2006, após a vitória do movimento islâmico Hamas nas eleições legislativas.



Ele então assumiu o papel de principal negociador palestino para as negociações de paz com Israel, que estavam estagnadas há anos.



Em comunicado, Abbas homenageou Qurei e destacou suas qualidades como um incansável "lutador" pela causa palestina.