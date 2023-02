Tempestades de inverno dificultam o trânsito e avançam nos EUA

Tempestades de inverno avançavam sobre os Estados Unidos nesta quarta-feira (22), com nevascas dificultando o trânsito em algumas regiões, apesar de, em outras, a previsão ser de um calor incomum.



Uma grande faixa do país, que vai da costa oeste à região dos Grandes Lagos, é atingida por nevascas que já levaram ao cancelamento de voos e à interrupção no fornecimento de energia a milhares de lares.



Os alertas de neve intensa recaem, inclusive, em regiões ensolaradas ao redor de Los Angeles, bem como nos estados mais frios do norte. Segundo meteorologistas do Serviço Nacional do Clima, nevascas atingiriam áreas do estado de Minnesota, podendo impossibilitar as viagens, "que deveriam se limitar a emergências".



Mais de 1.400 voos domésticos haviam sido cancelados até as 19h GMT, segundo o portal Flightaware.com, que ressaltava a região de Denver como fortemente atingida.



O departamento de transportes de Wyoming pediu aos viajantes que evitem o estado: "Uma forte tempestade de inverno e fechamentos de vários dias devem afetar as estradas principais e secundárias de Wyoming".



Cerca de 150.000 edificações estavam sem energia, segundo o portal Poweroutage.us, a maior parte delas na Califórnia, onde o vento derrubou árvores.



Um alerta incomum prevê neve sobre as montanhas ao redor de Los Angeles a partir desta quinta-feira, e o fenômeno pode acontecer mesmo em locais de baixa elevação. "É o momento de se preparar para uma tempestade de inverno FRIA E PERIGOSA, que deve durar boa parte da semana", advertiu o Serviço Nacional do Clima em Los Angeles.



"Vários PÉS de neve devem cair nas montanhas, com algumas polegadas em locais de até 1.000 pés de altitude. Também são esperados ventos poderosos e com potencial de destruição", acrescentou o serviço.



"Quase toda a população da Califórnia poderá ver neve nesta semana de algumas localidades se olharem para a direção correta, como para as colinas mais próximas", tuitou o cientista Daniel Swain.



Além do frio no sul da Califórnia, meteorologistas alertaram que, em algumas regiões do norte e do centro do país, a temperatura cairá a -34°C.



Mas enquanto o oeste e parte do norte dos Estados Unidos batem o queixo, o leste irá registrar um calor incomum. "As máximas desta quinta-feira serão particularmente anômalas para o vale de Ohio e Delaware, Maryland, Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia, onde as temperaturas de mais de 40ºC se assemelham mais ao esperado para junho", destacou o Serviço Nacional do Clima.