Marcas desfilam em Milão em ambiente otimista após recordes de vendas

As marcas italianas brilharam em Milão nesta quarta-feira (22), e o farão até o próximo dia 27, quando apresentarão suas coleções femininas outono-inverno 2023-2024 em um ambiente otimista, embora de cautela, após um ano de recordes de vendas.



A Semana de Moda teve início nesta quarta-feira com os grandes desfiles de Fendi, Roberto Cavalli e Etro. A programação inclui cerca de 70 desfiles e 29 eventos culturais.



A Fendi apresentou uma coleção caracterizada pela tensão entre o mundo punk e o mundo tradicional. As peças tinham cortes inspirados no vestuário masculino e elementos de aventais ou uniformes.



Com sobreposições de renda, a coleção incluiu toques de fetiche, como lingeries e botas de cano alto com cadarço. "É desconstruído, mas é luxuoso. Há uma pequena referência ao punk e minha admiração pelo DIY (Faça você mesmo, na sigla em inglês), mas evoluí para algo chique", explicou Kim Jones, diretor artístico de moda feminina da Fendi.



Paralelamente aos desfiles, inauguração de exposições marcarão o ritmo das noites na cidade italiana, como a do artista americano Bill Viola no Palácio Real e a do fotógrafo francês Guy Bourdin no museu



Kim Kardashian voltará a participar de um evento organizado pela Dolce&Gabbana;, para celebrar a exposição Ciao Kim, dedicada a essa empresária que se tornou um ícone da mídia.



Amanhã, Miuccia Prada e Raf Simons irão revelar sua nova coleção para a Prada na sede da fundação da casa milanesa. Eles serão seguidos por MM6 Maison Margiela, Emporio Armani e Moschino.



Tod's abrirá os desfiles de sexta-feira no Hangar Bicocca, seguido por Gucci e Jil Sander. No dia seguinte, será a vez de Dolce&Gabbana;, Ferragamo, Missoni e Bottega Veneta. Giorgio Armani fechará o evento com chave de ouro no domingo.



Apesar do conflito na Ucrânia e de um contexto marcado pela inflação e pela crise energética, as grandes marcas de luxo anunciaram resultados recordes em 2022. A LVMH, dona das marcas italianas Fendi, Bulgari e Loro Piana, registrou 79,2 bilhões de euros (433 bilhões de reais) em vendas em 2022, 23% a mais do que no ano anterior.



- Otimismo e cautela -



O grupo Kering anunciou um lucro líquido de 14%, de até 3,6 bilhões de euros (19,7 bilhões de reais), em 2022.



Os números do ano passado da moda italiana apresentados pela Câmara Nacional da Moda Italiana confirmam que a indústria do país resistiu à pressão econômica. Os dados do quarto trimestre foram de encontro às previsões de desaceleração forte que a crise energética prenunciava.



O faturamento do setor subiu em 2022 para 98,3 bilhões de euros (538 bilhões de reais), 18% a mais do que no ano anterior. A recuperação pós-covid já havia começado em 2021, quando o volume de negócios aumentou 21,2% em relação aos níveis registrados no pior momento da pandemia.



O ano de 2023 começou com um sentimento de otimismo, mas o setor prefere se manter cauteloso. As empresas da cadeia de abastecimento ainda sentem o golpe de terem absorvido os aumentos de preços, para evitar repassá-los ao consumidor final.



"Diante de um aumento dos preços na cadeia de abastecimento de 7,1%, os preços faturados ao consumidor subiram apenas 1,5%", destacou o presidente da Câmara Nacional da Moda, Carlo Capasa, em entrevista coletiva. O volume de negócios do setor deve crescer 4%, contra 18% em 2022.