Bélgica relata forte queda de número de migrantes interceptados rumo ao Reino Unido

O número de migrantes que tentaram chegar ao Reino Unido e foram interceptados na Bélgica caiu mais de 90% em quatro anos - anunciou o ministro belga da Justiça, Vincent Van Quickenborne, nesta quarta-feira (22), atribuindo o resultado ao combate às redes de tráfico de pessoas.



Em 2022, as autoridades belgas interceptaram 944 pessoas que tentavam chegar ao Reino Unido, contra um total de 12.800 em 2018.



Segundo o ministro Van Quickenborne, esta redução drástica se deve ao "efeito dissuasivo" dos controles e às duras penas impostas pelos tribunais belgas aos envolvidos no tráfico de seres humanos.



Desde o início de 2019, 116 pessoas de Flandres Ocidental (região costeira da Bélgica) foram condenadas por tráfico de seres humanos, com penas de prisão de até 12 anos e multas que podem chegar a quase um milhão de euros (em torno de R$ 5,5 milhões).



Criadas em 2021, as equipes especializadas da Polícia Judiciária de Flandres Ocidental monitoram sistematicamente os dados dos telefones celulares de migrantes e de traficantes interceptados.



"Graças a isso, também podemos desmantelar as redes", disse Van Quickenborne em entrevista coletiva em um hangar da polícia em Ostende, onde equipamentos confiscados, como coletes salva-vidas e botes infláveis, são armazenados.



Segundo o Ministério Púbico Federal belga, esses equipamentos são utilizados por redes de tráfico da costa francesa. A Bélgica funciona, principalmente, como um país de trânsito.



Os migrantes que seguem para o Reino Unido "tentam cada vez mais fazer a viagem em pequenos barcos", disse o chefe da polícia judiciária de Flandres Ocidental, Kurt Desoete.



Segundo ele, há até poucos anos, o método mais utilizado era esconder estas pessoas em caminhões de carga.