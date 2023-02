Grupo paramilitar Wagner pede aos russos pressão sobre Exército por mais munição

O fundador do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, pediu à população russa, nesta quarta-feira (22), que pressione o Exército para fornecer munição para seus homens, um apelo sem precedentes que mostra as tensões entre a organização de mercenários e o Estado-Maior russo.



"Se cada russo em seu nível, para não ter que chamar ninguém para protestar, simplesmente dissesse 'Deem obuses para Wagner', o que já está acontecendo nas redes sociais, então, já seria importante", disse o empresário em um áudio divulgado por sua assessoria de imprensa.



Este pedido é inédito na Rússia, onde as críticas ao Kremlin e ao Exército são duramente reprimidas. Quem critica os militares pode ser condenado a até 15 anos de prisão. Várias figuras da oposição e pessoas anônimas já foram presas por isso.



Há vários dias, Prigozhin acusa o alto comando russo de não fornecer munição para seus homens que estão na linha de frente da batalha pela tomada da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia.



"Se o motorista falar para o chefe dele dar obuses para o Wagner, se a aeromoça no embarque falar para dar obuses para o Wagner (...) Se o apresentador falar ao vivo para dar obuses para o Wagner, vamos derrubá-los e obrigá-los a fazer não importa o quê", disse Prigozhin, referindo-se à hierarquia militar russa.



"Vamos forçá-los a nos darem obuses", insistiu.



"Há armamento. Mas é preciso que os políticos, os bastardos, a escória assinem para que sejam entregues para o Wagner", continuou o empresário.



Suas declarações representam uma nova escalada nas tensões entre esta organização e o Exército russo, em uma disputa interna no "front" na Ucrânia.



Essas tensões ficaram mais evidentes nas últimas semanas em torno da ofensiva contra Bakhmut, onde o Exército russo e o grupo Wagner reivindicam avanços próprios que às vezes se contradizem.



Na terça-feira (21), Prigozhin já havia acusado o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, de "traição", por não fornecerem as munições exigidas pelo grupo.



Segundo o empresário, o objetivo era deixar Wagner se "destruir" no campo de batalha. Ele afirmou ainda que seu grupo sofre "centenas de perdas" diariamente por falta de munição.



Na terça-feira, o Ministério russo da Defesa reagiu, divulgando uma declaração, na qual detalhou a quantidade de munição fornecida aos "esquadrões de assalto voluntários", o nome que parece usar para se referir ao Wagner.



- Sem acesso a Putin -



Segundo analistas, essas declarações podem indicar que a estrela de Prigozhin, de 61 anos, de meteórica ascensão desde o início da ofensiva na Ucrânia, está empalidecendo.



Questionado na quarta-feira sobre essas tensões, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, não quis fazer comentários.



As tensões entre Wagner e o Ministério da Defesa já haviam surgido na guerra civil na Síria, onde a Rússia apoia o governo de Bashar al-Assad.



Para a analista russa independente Tatiana Stanovaia, do centro de análises R.Politik, as últimas declarações de Prigozhin podem ser decorrentes da maior verticalidade do comando russo na Ucrânia desde que o chefe do Estado-Maior, general Gerasimov, assumiu o comando em janeiro.



Esta medida "reduziu drasticamente a autonomia do Wagner", que parecia, até então, agir de forma autônoma na Ucrânia, afirma a analista.



As declarações públicas de Prigozhin também indicam que ele "não tem acesso a Putin", observou Tatiana.



"É um ato desesperado (...) Uma tentativa de entrar em contato com Putin de maneira pública e assustar as autoridades militares", acrescentou.