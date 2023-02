Desabamento de mina na China deixa dois mortos e mais de 50 desaparecidos

Pelo menos duas pessoas morreram, seis ficaram feridas e 53 ainda estão desaparecidas nesta quarta-feira (22) no desabamento de uma mina de carvão na região chinesa da Mongólia Interior (norte), informou a mídia estatal.



O acidente ocorreu por volta das 13h (02h00 no horário de Brasília) em uma mina a céu aberto na liga Alxa (uma divisão administrativa), no oeste da região, informou a emissora estatal CCTV.



"Vários funcionários e veículos foram soterrados" no desabamento, disse a CCTV.



Oito equipes de resgate, representando mais de 330 socorristas, foram enviadas ao local, de acordo com o jornal online The Paper.



A Mongólia Interior é uma das principais regiões produtoras de carvão da China.



Um vídeo publicado nas redes sociais por um caminhoneiro que transportava carvão mostra rochas caindo de uma encosta, levantando nuvens de poeira.



"Toda a encosta desabou (...) Quantas pessoas já morreram por causa disso?", diz uma voz masculina ao fundo.



"Se eu estivesse na fila hoje, também teria morrido", acrescenta.



O presidente Xi Jinping ordenou que as autoridades locais "façam todo o possível para procurar e resgatar os desaparecidos".



As autoridades devem "usar todas as suas forças para resgatar e tratar os feridos, proteger a segurança das vidas e propriedades das pessoas e a estabilidade social geral", disse o líder, segundo a agência de notícias Xinhua.



A AFP tentou, sem sucesso, entrar em contato com a empresa que explora a mina, a Xinjing Coal Mining Company.



A segurança nas minas melhorou nas últimas décadas na China, assim como as informações sobre esses tipos de incidentes, muitos dos quais eram silenciados até então.



Ainda assim, os acidentes ainda ocorrem com certa regularidade, devido à periculosidade do setor e à aplicação parcial das normas de segurança.



Em dezembro do ano passado, 40 pessoas trabalhavam no subsolo quando uma mina de ouro desabou na região de Xinjiang (noroeste). Vinte e duas pessoas foram resgatadas.



Em 2021, outros dois incidentes deixaram trabalhadores presos enquanto trabalhavam em minas de carvão.



Um deles, em setembro, deixou 19 pessoas mortas na província de Qinghai (noroeste). Três meses depois, dois mineiros morreram em uma mina inundada na província de Shanxi, no norte, outros 20 foram resgatados após operações de salvamento.