Cerimônia do Grammy Latino deixa os EUA pela primeira vez e será realizada na Espanha

A premiação do Grammy Latino deste ano será entregue pela primeira vez fora dos Estados Unidos. A cerimônia será realizada na região espanhola de Andaluzia, de acordo com informações das autoridades locais e dos organizadores do evento.



"Não estou exagerando quando digo que este é um acontecimento histórico para Andaluzia", comemorou o presidente regional desta comunidade, Juan Manuel Moreno.



Durante a coletiva de imprensa, Moreno anunciou que a maior cerimônia de premiação da música em espanhol e português será entregue em novembro, na região sul da Espanha.



Diretor executivo da Academia Latina de Gravação, Manuel Abud afirma que "o Grammy Latino sair dos Estados Unidos pela primeira vez é motivo de comemoração especial, e nada melhor do que na Andaluzia".



A entrega anual do Grammy Latino, cuja primeira edição foi em 2000, é tradicionalmente realizada em Las Vegas.



Entretanto, em algumas ocasiões, já foi celebrado em outras cidades dos Estados Unidos com uma grande população latina, como Miami, Nova York ou Houston.



Embora o presidente da Andaluzia tenha afirmado que a cidade sede da cerimônia de entrega dos prêmios ainda não tenha sido definida, o presidente da câmara da capital andaluza, Sevilha, pareceu antecipar que pode acontecer na região.



O prefeito Antonio Muñoz utilizou o Twitter para informar que "depois de duas edições do prêmio Goya, do MTV Europe Music Awards, do grande desfile da Dior, mostramos que Sevilha está preparada para receber grandes eventos internacionais (...) Próxima meta: o Grammy Latino".



Andaluzia investirá cerca de 18 milhões de euros (US$ 19,1 milhões) para a organização destes eventos. No entanto, Moreno destaca que os mesmos podem gerar até 500 milhões de euros (US$ 531 milhões), no total.



O Grammy Latino "é o evento mais assistido na televisão dos Estados Unidos entre o público latino" e é seguido por milhões de pessoas em todo o mundo, o que dará um impulso à "projeção internacional de nossa marca Andaluzia", acrescentou Moreno.