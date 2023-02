Putin diz que relação Rússia-China é importante para estabilidade internacional

O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesta quarta-feira (22) que a relação entre Rússia e China "estabiliza a situação internacional", na semana em que é aguardado o anúncio de um plano de paz chinês para o conflito na Ucrânia.



"As relações internacionais são complicadas hoje (...) Neste contexto, a cooperação (...) entre China e Rússia é de grande importância para a estabilização da situação internacional", declarou o presidente russo ao receber no Kremlin o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi.



Vladimir Putin raramente recebe autoridades estrangeiras que não sejam chefes de Estado, então esta reunião mais uma vez ressalta os laços privilegiados entre o Kremlin e seu aliado chinês.



"Estamos alcançando novos horizontes", afirmou Putin, acrescentando que espera que o presidente chinês, Xi Jinping, visite a Rússia na primavera boreal.



Wang Yi manifestou a vontade de Pequim de "reforçar a parceria estratégica (...) e a cooperação em todas as direções" com Moscou, segundo as suas palavras traduzidas para o russo.



As relações russo-chinesas "não são dirigidas contra terceiros países e resistem às suas pressões", enfatizou.



O chefe da diplomacia chinesa foi recebido no Kremlin após encontro com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov.



"Nossas relações estão se desenvolvendo de forma segura e dinâmica. E apesar da forte turbulência no cenário internacional, mostramos unidade e disposição para defender os interesses de ambos", disse Lavrov.



A visita de Wang Yi à Rússia ocorre enquanto a China tenta mediar o conflito ucraniano evocando publicamente um plano de paz - muito vago no momento - para encontrar uma solução política.