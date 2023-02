Espanha vai enviar seis tanques Leopard para a Ucrânia

A Espanha vai entregar à Ucrânia seis tanques Leopard 2A4, que já não estavam em serviço e estão sendo consertados pelo exército espanhol, anunciou nesta quarta-feira (22) a ministra da Defesa, Margarita Robles, no Congresso dos Deputados.



Robles, que não especificou os prazos de envio, garantiu que a Espanha pode consertar mais tanques deste tipo para enviá-los à Ucrânia "se for necessário" e "nossos aliados nos pedirem".



Estacionados em uma base militar em Zaragoza (nordeste), alguns Leopard A24 do exército espanhol estão "em estado de desuso porque não passam por reparos desde 1990", acrescentou Robles, que já havia mencionado o estado de alguns tanques como "lamentável".



Depois de sofrer pressão de muitos lados para autorizar o envio desta arma emblemática alemã, o chanceler alemão Olaf Scholz instou seus aliados em uma conferência de segurança em Munique na sexta-feira a entregar os tanques que prometeram a Kiev.



A ajuda militar à Ucrânia "implica que todos aqueles que podem entregar esses tanques o façam de verdade", disse Scholz.



Segundo alguns especialistas, os Leopard podem ter um efeito decisivo no campo de batalha e são aguardados com ansiedade pelas forças ucranianas, que temem uma grande ofensiva russa nas próximas semanas.