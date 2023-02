Seis mortos e dezenas de feridos em operação israelense na Cisjordânia

As forças israelenses mataram seis palestinos nesta quarta-feira (22) e feriram pelo menos 50 pessoas durante uma operação militar em Nablus, norte da Cisjordânia ocupada, informou o Ministério palestino da Saúde.



Seis homens, com idades entre 23 e 72 anos, morreram "na agressão dos ocupantes (Israel, NR) em Nablus", afirmou o ministério.



Ao menos 50 pessoas foram hospitalizadas, algumas por ferimentos provocados por tiros, segundo a mesma fonte.



O Exército israelense anunciou pouco antes das 10h30 (5h30 de Brasília) uma operação em Nablus, mas não revelou detalhes. Os soldados permaneciam na cidade duas horas mais tarde.



Os soldados deixaram a cidade quase três horas depois, de acordo com os correspondentes da AFP.



Um jornalista da AFP no centro de Nablus observou soldados israelenses lançando bombas de gás lacrimogêneo na direção de jovens palestinos que atiravam pedras contra veículos militares e queimavam pneus.



Nos últimos meses, as tropas israelenses aumentaram operações apresentadas como "antiterroristas" para procurar "suspeitos" no norte da Cisjordânia - em particular nas cidades de Jenin e Nablus, redutos de grupos armados.



Desde o início do ano, o conflito palestino-israelense provou as mortes de mais de 50 palestinos, incluindo membros de grupos armados e civis, e de nove civis israelenses, de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais dos dois lados.



"Impedir mais violência é uma prioridade urgente", afirmou na segunda-feira (20) Tor Wennesland, mediador da ONU para o Oriente Médio.