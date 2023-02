Mais de 50 pessoas bloqueadas após desabamento de mina no norte da China

Mais de 50 pessoas ficaram bloqueadas nesta quarta-feira (22) após o desabamento de uma mina de carvão na região chinesa da Mongólia Interior (norte), informou o canal estatal CCTV.



"Ao menos 57 pessoas estão desaparecidas e mais de 200 socorristas foram enviados ao local", afirmou a emissora.



A mina a céu aberto fica na Liga Alxa, uma das divisões da região.



A segurança nas minas melhorou nas últimas décadas na China, assim como a cobertura da imprensa dos acidentes - muitos foram ignorados.



Os acidentes, no entanto, continuam acontecendo com frequência devido aos perigos inerentes ao setor e à aplicação irregular das medidas de segurança.



No final de dezembro, 40 pessoas ficaram bloqueadas após o colapso de uma mina de ouro na região de Xinjiang (noroeste).



Em dezembro de 2021, dois mineiros que ficaram presos em uma mina de carvão inundada em Shanxi (norte) morreram e outros 20 foram resgatados após operações de socorro. Em setembro de 2021, 19 mineiros presos no subsolo após o colapso de uma mina de carvão na província de Qinghai (noroeste) foram encontrados mortos após uma longa busca.



