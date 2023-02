FMI elogia determinação da Ucrânia em combater a corrupção no país

A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, elogiou nesta terça-feira (21) a determinação da Ucrânia em combater a corrupção no país após o escândalo envolvendo o governo nas últimas semanas.



"As autoridades ucranianas são muito abertas sobre os problemas de corrupção e estão determinadas a combatê-los", disse ela em uma entrevista a agências internacionais.



A diretora está "otimista", pois, segundo ela, "o povo não vai tolerar isso", comentou um dia após sua primeira visita a Kiev desde o início da invasão russa do país, há quase um ano.



Na passagem pela capital ucraniana, Georgieva se reuniu com vários líderes ucranianos, inclusive o presidente Volodimir Zelensky, além de empresários e economistas.



"Uma guerra é um terreno fértil para a corrupção (...) Mas no caso da Ucrânia, não ouvi nenhuma tentativa de amenizar o assunto ou falta de interesse em trabalhar conosco", declarou Georgieva.



A diretora do FMI também reforçou a necessidade de "melhorar ainda mais" as estruturas anticorrupção e elogiou a "gestão econômica" das autoridades centrais e locais que "trabalham incansavelmente para atender às expectativas do povo ucraniano".



"Eles pagam pensões, prestam serviços sociais, reparos, quando a energia, o aquecimento ou a água são afetados, são feitos rapidamente. A mentalidade do país é que 'sairemos mais fortes da tragédia da guerra'", enalteceu a diretora do FMI.



Na segunda-feira (20), o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal, afirmou que o país espera ser contemplado com um novo programa de ajuda do FMI de "mais de US$ 15 bilhões" (equivalente à R$ 78 bilhões).



Georgieva não comentou o assunto, mas disse que as duas partes estão trabalhando "muito para chegar a um acordo".



A Ucrânia, que recebe ajuda massiva de países ocidentais, foi abalada nas últimas semanas por um suposto escândalo de corrupção sobre suprimentos militares. Vários políticos do governo deixaram seus cargos após a repercussão do caso.