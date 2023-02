Biden diz que EUA vão manter apoio à Ucrânia 'sem vacilar'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu nesta terça-feira (21) que os Estados Unidos continuarão fornecendo apoio "sem vacilar" à Ucrânia, em discurso na Polônia, às vésperas do aniversário de um ano da invasão russa à ex-república soviética.



"Não deve haver dúvidas: nosso apoio à Ucrânia nunca vacilará, a Otan não se dividirá e não nos cansaremos" de manter esta postura, comentou o presidente diante de uma multidão reunida em frente ao Castelo Real de Varsóvia.



"Kiev se mantém forte, orgulhosa, de pé, e, o mais importante, livre", acrescentou.



Biden, que fez uma visita surpresa a Kiev na segunda-feira, negou que as potências ocidentais planejem atacar a Rússia.



"O Ocidente não está conspirando para atacar a Rússia, como foi dito hoje (terça) por Putin. Milhões de cidadãos russos que querem apenas viver em paz com seus vizinhos não são o inimigo", afirmou.



O presidente russo acusou os países ocidentais de "provocar" o conflito na Ucrânia e anunciou a suspensão da participação do país no novo tratado de desarmamento nuclear START, assinado junto aos Estados Unidos.



No entanto, horas depois, o ministro russo de Relações Exteriores garantiu que o país seguiria respeitando os limites impostos pelo tratado até que o mesmo expire em 2026.