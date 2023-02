O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu nesta terça-feira (21), que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está "mais forte do que nunca", em uma visita à Varsóvia.



"A Otan está mais forte do que nunca", disse Biden a seu homólogo polonês, Andrzej Duda, um dia depois de fazer uma visita surpresa à Kiev, capital da Ucrânia.