Rússia 'mata impiedosamente' civis em Kherson, denuncia Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse nesta terça-feira (21) que o exército russo "mata impiedosamente" civis em Kherson, uma cidade retomada por Kiev no sul da Ucrânia, onde bombardeios mataram pelo menos seis pessoas.



"O exército russo bombardeou maciçamente Kherson. Mais uma vez, ele mata impiedosamente a população civil", lamentou ele em uma mensagem no Telegram após os bombardeios russos.



Pelo menos seis pessoas foram mortas nos ataques e 12 ficaram feridas, de acordo com um oficial militar regional.



Zelensky especificou que o bombardeio atingiu um "estacionamento, áreas residenciais, um prédio alto e uma parada de transporte público".



Em novembro, as forças russas se retiraram de Kherson, a única capital regional que já haviam controlado, mas continuaram a bombardeá-la.