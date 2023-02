Julgamento de apelação do chileno Nicolás Zepeda pelo assassinato de sua ex-namorada foi adiado

O julgamento da apelação do chileno Nicolás Zepeda pelo assassinato de sua ex-namorada Narumi Kurosaki em 2016, que começou nesta terça-feira (21) em um tribunal do leste da França, foi adiado para quinta-feira (23) depois que o réu decidiu trocar de advogado.



Em princípio, Zepeda seria representado por Antoine Vey, mas em 18 de fevereiro Vey informou ao presidente do tribunal, François Arnaud, que seu cliente o recusou.



Nesta terça-feira, no início da audiência, o juiz designou a Zepeda uma defensora pública, Catherine Bresson.



Mas, pouco depois, Bresson indicou que o réu queria ser representado por outro advogado, Renaud Portejoie, que havia aceitado com a condição de que o processo fosse adiado para quinta-feira.



Em mensagem, Portejoie confirmou à AFP que "intervirá por Nicolás a partir de quinta-feira".



Zepeda, que trajava uma camisa verde, confirmou sua identidade no banco dos réus, garantindo que não tinha endereço. "Eu nem me lembro mais do endereço dos meus pais", declarou ele em francês.



A mãe de Kurosaki e as duas irmãs mais novas da vítima também estavam na sala, Kurumi e Honami, além de Arthur del Piccolo, que era namorado da jovem na época dos fatos e também é parte civil no processo.



Na noite de segunda-feira, um jornal regional, L'Est Républicain, publicou em seu site que "Vey havia comunicado recentemente sua intenção de bater a porta" e não defender Zepeda.



"Este é um novo insulto às partes civis e à família de Narumi", disse Sylvie Galley, advogada da família de Kurosaki.



"Eles tiveram que passar pelo primeiro processo. Agora, na abertura do segundo, descobrem que Nicolás Zepeda trocou de advogado 48 horas depois do julgamento. Isso é escandaloso", disse.



Para o advogado Randall Schwerdorffer, que assessora Arthur del Piccolo, "tudo isso é iniciativa de Nicolás Zepeda".



"É incompreensível que, 3 dias [após a realização do julgamento], haja um réu sem advogado porque não concorda com a linha de defesa [...]. Estaríamos perante uma vontade de não assumir o processo hoje ", disse Schwerdorffer a repórteres.



"De qualquer forma, quer [Nicolás Zepeda] concorde ou não, este julgamento de apelação acontecerá em algum momento", acrescentou.



Em abril de 2022, Zepeda foi condenado a 28 anos de prisão pelo assassinato em 2016 da japonesa Narumi Kurosaki, cujo corpo nunca foi encontrado, mas o chileno recorreu da decisão. Agora, ele está exposto a ser condenado à prisão perpétua.



O veredicto deve sair até o dia 8 de março.