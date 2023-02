EUA chama discurso de Putin contra o Ocidente de 'absurdo'

Um alto funcionário dos Estados Unidos classificou como absurdas nesta terça-feira (21) as acusações do presidente russo, Vladimir Putin, que justificou a invasão da Ucrânia com base em uma suposta ameaça ocidental à Rússia.



"Ninguém está atacando a Rússia. É absurdo pensar que a Rússia estava sob qualquer tipo de ameaça militar da Ucrânia ou de qualquer outro país", disse o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.



Sullivan anunciou que o discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, marcado para esta terça-feira às 13h30 (horário de Brasília), no castelo real de Varsóvia, se concentrará na lição mais ampla que pode ser tirada da guerra na Ucrânia no que ele considera um "ponto de virada" em uma luta global entre democracias e regimes autocráticos.



"Seus comentários se referirão especificamente ao conflito na Ucrânia, mas, é claro, também falarão sobre a luta mais ampla entre (de um lado) agressores tentando destruir princípios fundamentais e (de outro) democracias se unindo para tentar respeitar esses princípios", acrescentou.