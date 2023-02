Seis mortos em novo terremoto na Turquia

Seis pessoas morreram no novo terremoto de magnitude 6,4 que abalou a província turca de Hatay (sul) na noite de segunda-feira, anunciou a agência pública de resgate Afad nesta terça, duas semanas após o devastador terremoto que deixou mais de 41.000 mortos no país.



Cerca de 300 pessoas tiveram de ser hospitalizadas, oito em estado grave, disse a mesma fonte.



O novo movimento telúrico, considerado um tremor secundário, ocorreu às 20h04 (14h04 em Brasília) catorze dias depois do primeiro e foi seguido por cerca de 90 tremores secundários, um deles de 5,8, segundo a Afad.



Do outro lado da fronteira, na região síria de Aleppo (noroeste), pelo menos 150 pessoas ficaram feridas, segundo os Capacetes Brancos (socorristas que atuam em áreas rebeldes na Síria).



O terremoto também foi sentido no Líbano e em Chipre, segundo os jornalistas da AFP.



Na cidade turca de Antakya (sul), alguns edifícios enfraquecidos pelo terremoto de 6 de fevereiro desabaram.



Dois hospitais da província também tiveram que ser evacuados e seus pacientes transferidos para tendas.