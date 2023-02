A chefe do governo italiano, a primeira-ministra de extrema direita Giorgia Meloni, chegou a Kiev na manhã desta terça-feira, confirmou seu porta-voz, sem indicar se ela se reunirá com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



Meloni, que chegou de trem da Polônia, havia prometido ir para a Ucrânia antes do primeiro aniversário da invasão russa em 24 de fevereiro.



Segundo a imprensa italiana, Meloni visitará as cidades de Bucha e Irpin, ambas próximas à capital, Kiev, antes de se encontrar com Zelensky.