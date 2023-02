O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou à Polônia nesta segunda-feira (20) de trem vindo da Ucrânia, informou a agência de notícias polonesa PAP.



Depois de uma visita surpresa a Kiev, capital da Ucrânia, Biden chegou à estação de trem da cidade de Przemysl, no sudeste da Polônia, após as 20h30 locais (16h30 em Brasília), segundo a PAP.



Durante sua visita a Kiev, Biden reiterou nesta segunda seu apoio "inabalável" à Ucrânia e prometeu novas entregas de armas aos ucranianos, a dias antes do primeiro aniversário da invasão russa.