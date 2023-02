Pelo menos 51 soldados foram mortos na sexta-feira (17) em uma emboscada feita por supostos jihadistas no norte de Burkina Faso, de acordo com um novo balanço provisório divulgado nesta segunda-feira pelo exército.



"No final do dia" de segunda-feira, "43 novos corpos foram encontrados, elevando o balanço provisório para 51 militares mortos", disse o exército em um comunicado. O balanço anterior era de oito soldados mortos.