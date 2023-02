Novo terremoto de magnitude 6,4 atinge o sul da Turquia

A província de Hatay, no sul da Turquia, foi uma das mais atingidas pelo terremoto do último dia 6 de fevereiro (foto: Yasin AKGUL / AFP)

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu, nesta segunda-feira (20), a província de Hatay, no sul da Turquia, o mais forte desde os devastadores tremores de 6 de fevereiro, informou a Autoridade de Gestão de Emergências e Desastres (AFAD).O tremor, cujo epicentro se localizou na localidade de Defne, distrito localizado a cerca de quinze minutos de Antakya, ocorreu às 20h04 locais (14h04, no horário de Brasília) e foi sentido em Antakya e Adana, 200 quilômetros ao norte.Segundo um jornalista da AFP no local, o terremoto gerou pânico entre a população e levantou grandes nuvens de poeira.De acordo com a AFAD, mais de 6.000 tremores secundários sucederam o terremoto de magnitude 7,8 que devastou o sul da Turquia e a Síria no início do mês.