A União Europeia (UE) incluiu dois ministros iranianos em sua lista de sanções nesta segunda-feira, em seu quinto pacote de medidas restritivas contra autoridades e instituições daquele país por sua responsabilidade na repressão aos protestos.



As novas medidas afetam 32 pessoas e duas instituições iranianas, e incluem legisladores e funcionários do judiciário, além de muitos responsáveis pelo controle do sistema prisional.



Os ministros Mohammad Esmaeil, da Cultura, e Yousef Nouri, da Educação, foram sancionados, além de cinco membros do Presidium do Parlamento iraniano.