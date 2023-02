Imposto sobre gigantes da tecnologia está 'bloqueado' mundialmente, diz França

As negociações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para tributar os gigantes da tecnologia estão "bloqueadas" devido à oposição de vários países, incluindo Estados Unidos, Arábia Saudita e Índia, lamentou o ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, nesta segunda-feira (20).



"Atualmente as coisas estão bloqueadas, especialmente pelos Estados Unidos, Arábia Saudita e Índia. Vamos defender um desbloqueio", embora "as chances de sucesso sejam mínimas", disse em coletiva de imprensa antes da reunião ministerial do G20 esta semana na Índia.



"Lembro que sempre dissemos que se os países do G20 e da OCDE não fossem capazes de chegar a um acordo sobre a implementação de um imposto digital, defenderíamos uma implementação europeia", acrescentou.



O ministro também lembrou que a França aprovou um imposto interno sobre as grandes empresas tecnológicas que já rendeu cerca de US$ 746 milhões (aproximadamente R$ 3,9 bilhões) por ano" aos cofres públicos franceses.



O imposto sobre as gigantes da tecnologia, um dos dois pilares do acordo da OCDE para determinar as bases de uma concorrência leal à escala mundial sobre a tributação das empresas.



O segundo pilar pretende adotar um imposto mínimo de 15% sobre os lucros dessas companhias.



Nesta direção, a situação "progrediu muito" e esta tributação mínima pode ser aplicada "nos próximos meses", de acordo com o ministro, ainda que os Estados Unidos continuem implementando o seu próprio sistema tributário.