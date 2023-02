Tempestade deixa pelo menos 19 mortos em São Paulo

Uma forte tempestade com uma quantidade "recorde" de chuva causou pelo menos 19 mortes por inundações e deslizamentos de terra durante o fim de semana de Carnaval em várias cidades do estado de São Paulo, informaram autoridades neste domingo (19).



"Até o momento, foram registrados oficialmente 19 óbitos, 228 pessoas desalojadas e 338 desabrigadas" na região litorânea ao norte da capital paulista, indicou o governo do estado em nota.



O número de desaparecidos não foi especificado pelas autoridades, que estão realizando uma operação contra o relógio para socorrer as vítimas.



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que sobrevoou a área afetada neste domingo, decretou estado de calamidade pública em cinco municípios: Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga.



São Sebastião, a cerca de 200 km da capital e onde muitos paulistanos passam o Carnaval, foi uma das cidades mais afetadas após mais de 600 mm de chuva em 24 horas, segundo a prefeitura.



Os volumes de chuva foram "excepcionais e recordes", disse Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, onde a programação do Carnaval foi cancelada. Em entrevista à GloboNews, ele descreveu a situação como "extremamente crítica".



Imagens da região divulgadas pela mídia local e por usuários nas redes sociais mostram bairros inteiros debaixo d'água; escombros de casas arrastadas por deslizamentos de encostas; estradas afundadas e carros destruídos por árvores caídas, entre outros sinais de danos.



"Estamos trabalhando em cerca de 50 residências que simplesmente caíram com a força das águas e neste momento há ainda pessoas soterradas", afirmou Augusto.



"Ainda não conseguimos dimensionar o tamanho do estrago. Até porque a prioridade neste momento é salvaguardar as vidas e resgatar" as vítimas, acrescentou.



Mais de uma centena de bombeiros atuam no local, com veículos e apoio de sete helicópteros devido às dificuldades de acesso, informou o governo de São Paulo.



O exército também está colaborando com equipes de busca e resgate de pessoas, além de duas aeronaves.



Por sua vez, o governo federal mobilizou grupos especializados de Defesa Civil e disponibilizou recursos para o enfrentamento da emergência.



O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, visitará a região afetada pelas chuvas nesta segunda-feira.