Três mortos e cinco feridos na Ucrânia por ataques russos perto de Kherson

Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas neste domingo (19) em ataques russos perto de Kherson, no sul da Ucrânia, segundo autoridades regionais.



"Na manhã de domingo, o exército russo realizou bombardeios de artilharia contra a cidade de Burgunka", disse a administração da região de Kherson no Telegram.



Burgunka está localizada a 60 quilômetros a nordeste de Kherson, perto do rio Dniepre, que serve de demarcação dos territórios controlados pela Ucrânia e ocupados pelo exército russo.



"Três pessoas morreram no local: um pai, uma mãe e um tio. Outras quatro pessoas ficaram feridas: uma avó, um adulto, uma menina (...) e um menino", disse a administração regional.



Os disparos russos na região de Kherson continuaram frequentes desde a retirada das tropas russas da principal cidade de mesmo nome em meados de novembro.