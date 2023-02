Filipinas inicia busca por quatro passageiros de queda de avião

Um pequeno avião com quatro pessoas a bordo caiu no centro das Filipinas, onde uma busca por possíveis sobreviventes foi iniciada neste domingo (19), informou a autoridade de aviação.



A aeronave, um Cessna 340, desapareceu na manhã de sábado, pouco depois de deixar o Aeroporto Internacional de Manila, informou a Autoridade de Aviação Civil das Filipinas (CAAP) em comunicado.



O avião transportava dois passageiros, um piloto e um membro da tripulação, acrescentou o regulador da aviação.



Uma equipe de busca e resgate estava lutando no domingo para chegar às encostas de um vulcão ativo onde acredita-se que o avião tenha caído, disseram as autoridades.



A Energy Development Corporation, com sede em Manila, disse que o avião desaparecido pertencia à empresa e estava tentando confirmar se os destroços vistos em "terreno muito íngreme e em alta altitude" no domingo eram seus.



Dois dos quatro passageiros a bordo do avião desaparecido eram australianos, segundo a polícia.



"O problema é que há mau tempo e isso afeta a visibilidade na área de busca", disse à AFP o porta-voz da Autoridade de Aviação Civil das Filipinas, Eric Apolonio.



O gerente de desastres, Cedric Daep, disse que um avião Cessna foi visto a cerca de 300 metros da cratera. Mas ele alertou que o vulcão pode entrar em erupção a qualquer momento, complicando os esforços de resgate.



"Pode haver uma explosão repentina de cinzas e podemos nos juntar às vítimas", disse Daep à rádio local DZBB.



Na segunda-feira, as buscas aéreas continuarão para localizar os desaparecidos.



"Não descartamos a possibilidade de que ainda possam estar vivos", disse Daep.



O acidente ocorreu menos de um mês depois que outro avião Cessna desapareceu em 24 de janeiro na província de Isabela, no norte. Apolonio indicou que a busca pelos restos desse acidente continua.



Em um incidente separado, dois pilotos da força aérea filipina foram mortos em um exercício de treinamento em janeiro, quando seu avião SF260 Marchetti caiu em um campo de arroz na província de Bataan, perto de Manila.