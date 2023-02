França enviará tanques de batalha leves para a Ucrânia em uma semana

A França entregará tanques leves de batalha AMX-10 à Ucrânia "a partir do final da próxima semana", anunciou o ministro da Defesa, Sébastien Lecornu, neste domingo (19), em entrevista a um jornal local.



Estes tipos de veículos são usados para atacar tanques inimigos e para tarefas de reconhecimento armado, e sua entrega coincidirá com o primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro.



Na entrevista ao jornal Le Parisien, Lecornu se recusou a especificar o número de tanques que serão enviados para não entregar "informações estratégicas" à Rússia.



O ministro referiu, no entanto, que o treino das tropas ucranianas para a utilização deste novo equipamento está "próximo do fim".



O treinamento geral dos militares ucranianos está "se intensificando", acrescentou, tanto na França como na Polônia, países membros da Otan.



A partir de março, 600 soldados ucranianos serão treinados todos os meses, explicou.



O presidente francês, Emmanuel Macron, comunicou em janeiro o envio desses tanques para a ex-república soviética, após meses de indecisão por medo de provocar uma escalada do conflito.



Segundo o ministro da Defesa, os AMX-10 são altamente móveis e "poderosamente armados". Os veículos pesam 20 toneladas.



Questionado se a França também entregará aviões de combate, Lecornu respondeu que a questão não é um "tabu", mas que envolve complexas "questões logísticas e práticas".



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu repetidamente a seus aliados ocidentais que enviem aviões de combate à Ucrânia.