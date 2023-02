Filipinas inicia busca por quatro passageiros de queda de avião

Um pequeno avião com quatro pessoas a bordo caiu no centro das Filipinas, onde uma busca por possíveis sobreviventes foi iniciada neste domingo (19), informou a autoridade de aviação.



A aeronave, um Cessna 340, desapareceu na manhã de sábado, pouco depois de deixar o Aeroporto Internacional de Manila, informou a Autoridade de Aviação Civil das Filipinas (CAAP) em comunicado.



O avião transportava dois passageiros, um piloto e um membro da tripulação, acrescentou o regulador da aviação.



Uma equipe de busca e resgate identificou o possível local do acidente perto do aeroporto, disse à AFP Eric Apolonio, porta-voz da CAAP.



"O problema é que há mau tempo e isso afeta a visibilidade na área de busca", acrescentou.



O acidente ocorreu menos de um mês depois que outro avião Cessna desapareceu em 24 de janeiro na província de Isabela, no norte. Apolonio indicou que a busca pelos restos desse acidente continua.



Em um incidente separado, dois pilotos da força aérea filipina foram mortos em um exercício de treinamento em janeiro, quando seu avião SF260 Marchetti caiu em um campo de arroz na província de Bataan, perto de Manila.