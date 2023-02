O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, alertou neste sábado (18) ao chefe da diplomacia da China, Wang Yi, que o incidente que levou à derrubada de um balão chinês no espaço aéreo americano "não deve voltar a acontecer", indicou um porta-voz do Departamento de Estado.



Blinken também avisou Wang, em uma reunião em Munique, sobre as "implicações e consequências" que fornecer "apoio material" à Rússia em sua guerra contra a Ucrânia teriam, acrescentou a mesma fonte.