Exército russo reivindica a tomada de uma cidade na região ucraniana de Kharkiv

O exército russo reivindicou neste sábado (18) a captura de uma cidade na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, onde suas tropas estão na ofensiva há várias semanas.



"Na direção de Kupiansk, como resultado de ações ofensivas (...) a cidade de Grianykivka, na região de Kharkiv, foi totalmente libertada", anunciou o Ministério da Defesa russo em comunicado.



Em seu relatório matinal, o exército ucraniano disse neste sábado que o pequeno vilarejo de Grianykivka havia sido "bombardeado" pela artilharia russa no dia anterior, sem dar mais detalhes.



Esta cidade está localizada 20 km a nordeste de Kupiansk, a principal cidade desta área da região de Kharkiv, que foi tomada pelos russos nos primeiros dias da intervenção militar, há um ano.



Os ucranianos haviam recuperado Kupiansk após uma contraofensiva relâmpago.



Há vários dias, as forças de Moscou, reforçadas pela mobilização de centenas de milhares de reservistas na Rússia, voltaram ao ataque nesta área.