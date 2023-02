Ataque atribuído ao EI na Síria deixou ao menos 68 mortos

O ataque de sexta-feira, atribuído ao grupo Estado Islâmico (EI), no centro da Síria provocou pelo menos 68 mortos, segundo um novo balanço do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).



"No total, 61 civis e sete soldados morreram neste ataque", realizado na província oriental de Homs, uma região desértica no centro do país, disse Rami Abdel Rahman, que dirige a OSDH, sediada no Reino Unido e que tem uma extensa rede de informantes na Síria.



As vítimas coletavam trufas, que geralmente são colhidas entre fevereiro e abril, como as do ataque perpetrado em 11 de fevereiro na mesma região e que resultou na morte de 16 pessoas e cerca de sessenta sequestradas, segundo a OSDH.



Segundo a mesma fonte, os agressores chegaram numa moto.



Nos últimos anos, várias pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram atacadas em diferentes partes da Síria enquanto procuravam trufas.



A trufa do deserto, ou trufa da areia, é geralmente coletada entre fevereiro e abril e é vendida por preços altíssimos.



Os órgãos de propaganda do grupo jihadista não reivindicaram a responsabilidade pelo ataque, mas a televisão estatal síria informou na sexta-feira "53 civis mortos pelo EI no sudeste da cidade de Sokhneh".



Seria o ataque mais mortal realizado pela organização jihadista em mais de um ano, desde o ataque a uma prisão controlada por forças curdas no noroeste da Síria. Esse ataque deixou 373 mortos, incluindo 268 jihadistas, após vários dias de intensos combates, segundo o OSDH.



A Síria é palco de uma guerra civil desde 2011 que começou com a repressão às manifestações pró-democracia, que deixaram meio milhão de mortos e obrigaram milhões de pessoas a abandonar suas casas, além de deixar o país fragmentado.