Chefe da Otan diz que Ucrânia deve receber 'o que precisa para vencer' a guerra

O chefe da Otan, Jens Stoltenberg, fará um apelo neste sábado (18), na Conferência de Segurança de Munique, para "dar à Ucrânia o que ela precisa para vencer" a guerra desencadeada após a invasão russa daquele país há quase um ano.



"Devemos dar à Ucrânia o que ela precisa para vencer e prevalecer como uma nação soberana e independente na Europa", disse ele no encontro de líderes mundiais, segundo trechos de seu discurso vistos pela AFP.



O presidente russo Vladimir "Putin não planeja a paz, ele planeja mais guerra [...]", afirmará. A Otan acredita que a Rússia está preparando uma nova grande ofensiva.



De acordo com Stoltenberg, não há "nenhuma indicação de que [Putin] tenha mudado suas ambições" mobilizando "centenas de milhares de soldados" e apreendendo "mais armas de países autoritários como Irã e Coreia do Norte".



Na véspera, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, haviam defendido que os aliados ocidentais deveriam dar mais ajuda a Kiev, principalmente no nível militar.