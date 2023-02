Corpo de ex-presidente de Burkina Faso será sepultado na quinta-feira

Os corpos do ex-presidente de Burkina Faso Thomas Sankara e de seus 12 companheiros assassinados em 1987 serão sepultados novamente na próxima quinta-feira, na capital Ouagadougou, anunciou um porta-voz do governo nesta sexta (17).



Sankara, símbolo do pan-africanismo, chegou ao poder no país da África Ocidental após um golpe, em agosto de 1983. Acabou assassinado em outro golpe de Estado, realizado por seu número dois, Blaise Compaoré, que permaneceu no poder até 2014 e foi condenado à prisão perpétua por seu papel no crime.



"O sepultamento dos restos do capitão Thomas Sankara e de seus 12 companheiros assassinados em 15 de outubro de 1987 terá lugar na quinta-feira, 23 de fevereiro", indicou, em comunicado, o porta-voz Jean-Emmanuel Ouédraogo.



A cerimônia terá início "às 9h locais, no recinto do memorial Thomas Sankara", erguido no lugar onde ele foi assassinado, e "na estrita intimidade dos familiares dos falecidos", acrescentou. "Apenas poderão participar as pessoas devidamente convidadas ou autorizadas", continuou.



No começo do mês, a família do ex-presidente anunciou que não compareceria à cerimônia. Ontem, os Sankara pediram ao presidente interino, o capitão Ibrahim Traoré, que não procedesse com o sepultamento "no lugar onde ele foi massacrado". O governo justifica a escolha do local por razões "socioculturais e de segurança, bem como de interesse nacional".



Os corpos de Thomas Sankara e de seus 12 companheiros foram enterrados pela primeira vez em um cemitério nos arredores de Ouagadougou, mas foram exumados em 25 de maio de 2015, como parte de um procedimento judicial.