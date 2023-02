Primeiras tropas da Ucrânia concluem treinamento americano (Pentágono)

Um primeiro grupo de mais de 600 soldados ucranianos concluiu um treinamento americano que inclui manobras em maior escala, que poderiam ajudar as forças de Kiev nas próximas operações ofensivas, anunciou o Pentágono nesta sexta-feira (17).



"Nesta semana, o primeiro batalhão ucraniano concluiu o treinamento de armas combinadas com o veículo de combate M2 Bradley na área de treinamento de Grafenwoehr, Alemanha", informou Pat Ryder, porta-voz do Pentágono.



Os Estados Unidos concordaram em fornecer à Ucrânia mais de 100 Bradleys, que estão armados com canhões automáticos de 25 mm e também podem disparar mísseis antitanque. A Ucrânia deve lançar uma ofensiva contra as tropas russas nos próximos meses.



"Cerca de 600 ucranianos concluíram o período de treinamento, de aproximadamente cinco semanas, que incluiu tarefas básicas de um soldado, juntamente com treinamento médico, de esquadrão, pelotão e companhia", disse Ryder.



Um batalhão mecanizado e um de artilharia de campanha começaram a treinar há duas semanas, e outros dois batalhões devem fazê-lo na próxima semana, segundo o porta-voz.