Duas mulheres são condenadas à prisão perpétua por homicídio de menino na Argentina

Duas mulheres foram condenadas à prisão perpétua na Argentina pelo assassinato de um menino de cinco anos, filho de uma delas, segundo a sentença judicial divulgada nesta sexta-feira (17).



Lucio Dupuy morreu em 26 de novembro de 2021 em La Pampa, cerca de 500 km a leste de Buenos Aires, após ser internado em um hospital com vários ferimentos enquanto estava sob cuidado das mulheres.



A mãe, Magdalena Espósito Valenti, de 26 anos, foi condenada por homicídio triplamente qualificado pelas agravantes de traição e crueldade. Sua companheira, Abigail Páez, de 28 anos, foi condenada por homicídio e também por abuso sexual da criança.



A sentença condenatória foi anunciada em 2 de fevereiro, mas as penas ainda não haviam sido anunciadas.



"É uma sentença perpétua, elas não têm possibilidade de serem libertadas; não podem pedir liberdade condicional depois de decorrido qualquer prazo", disse a promotora Verónica Ferrero à imprensa.



A prisão perpétua é a pena máxima prevista na lei argentina.



O julgamento, além de expor os detalhes dos maus-tratos sofridos pela criança, gerou polêmica a respeito do sistema de guarda de filhos de pais separados, já que o pai da vítima havia pedido a guarda do filho em diversas ocasiões, sem sucesso.



A juíza de família de La Pampa, que sucessivamente decidiu conceder a guarda à mãe, foi denunciada por falta de supervisão da situação da vítima.